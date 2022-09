Guns N’ Roses kündigen Neuauflagen von „Use Your Illusion I+II“ an

Die Alben „Use Your Illusion I+II” (Erstveröffentlichung: 17. September 1991) von Guns N’ Roses markierten einen musikalischen Wendepunkt in der Karriere der Band: Erstmals präsentierten Guns N‘ Roses eine breitere musikalische Palette und integrierten Elemente des Blues, Heavy Metal, Punk-Rock, Classic Rock und sogar der Klassik in ihre Songs. Das Stück „November Rain“ und vor allem das dazugehörige, über neun Minuten lange Musikvideo sind längst ikonisch und haben Musikgeschichte geschrieben.

Nun legen Guns N‘ Roses ihre beiden Album-Meilensteine neu auf: Am 11. November 2022 werden „Use Your Illusion I+II” in diversen neuen Formaten erscheinen. Die analogen Master-Tapes beider Alben wurden dafür erstmals neu abgemischt. Das Highlight bildet dabei ein umfangreiches Box-Set mit 97 Songs – 63 davon sind bisher unveröffentlicht –, einem 100-seitigen Buch mit bisher unveröffentlichten Fotos und weiterem Bildmaterial sowie einer Auswahl an Memorabilia und weiterem Archivmaterial. Fans dürften vor allem sehnsüchtig auf das enthaltene Live-Material warten, das unter anderem eine der Warm-Up-Shows für die offizielle Tournee zu beiden Alben vom 16. Mai 1991 aus dem Ritz Theatre in New York in Audio- & Videoform enthält, bei der Gitarrist Izzy Stradlin noch dabei war, der kurz darauf die Band verließ, sowie das Audio einer weiteren Show vom Dezember 1991 aus Las Vegas mit Gilby Clarke, der Stradlin ersetzte.

Formate:

Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray

Super Deluxe Twelve-LP + Blu-ray

2-CD Deluxe Editions of Use Your Illusion I & II separately

standard 1CD

standard 2LP versions of Use Your Illusion I and Use Your Illusion II separately

Vorab veröffentlichen Guns N‘ Roses eine Live-Version von „You Could Be Mine“ aus dem Ritz Theatre in New York vom 16.05.1991. Hört Euch den Song hier an: