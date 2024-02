Nathan Evans veröffentlicht Akustik-Version von „Heather On The Hill“

Es gibt Songs, mit denen sich ein Künstler direkt in die Herzen seiner Fans katapultiert – ohne dass besagter Track überhaupt offiziell released wurde. Von eben diesem Phänomen kann Singer-Songwriter Nathan Evans ein sprichwörtliches Liedchen singen, denn mit „Heather On The Hill“ (VÖ: 05.01.2024) bringt er einen musikalischen Wunschkandidaten endlich in die Playlisten seiner Fans.

Es sind die tiefe Botschaft, die liebevollen Worte und der typische Nathan-Evans-Sound, die „Heather On The Hill“ zu jener besonderen Pop-Shanty-Nummer machen, die sie ist. Dabei singt der Mann mit der unverkennbaren Stimme von seiner großen Liebe – und der in Schottland sehr verbreiteten „Heather“, hierzulande als Heidekraut bekannt. Und so gelingt es dem „Wellerman“-Interpreten auf ein Neues, traditionell schottische Elemente mit seinem ganz persönlichen Signature-Style zu vereinen:

Oh my love, said to me

„Will you meet me by the sea?“

You can kiss me

Underneath the misty moon

She is stunning, she is pretty

She’s as warm as amber Whiskey

And as bonny as a heather on the hill

Seit nunmehr drei Jahren ist Nathan Evans fester Bestandteil der internationalen Singer-Songwriter-Szene. Er löste nicht nur einen weltweiten Shanty-Hype aus, sondern steuerte auch nach seinen erfolgreichen Coversongs musikalische Gewässer an, denen er seinen ganz eigenen Style verlieh. Die logische Konsequenz? Charterfolge, Viral-Hits und bedingungsloser Fan-Support, wie als 1,7 Millionen TikTok-Follower*innen sowie 289k Abos bei Instagram zeigen – von den mehr als 4,5 Millionen Spotify-Hörer*innen ganz zu schweigen.

Bis vor wenigen Jahren war Nathan Evans ein schottischer Postbote, der hobbymäßig Songs geschrieben hat. Heute versorgt er seine Crowd mit einer Shanty-Pop-Hymne nach der nächsten – und erfüllt ganz offensichtlich sogar Release-Wünsche seiner Fans. Genau DAS ist der Nathan-Evans-Style.