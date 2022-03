Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin und Aktivistin Sofia Carson wird mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum “Sofia Carson” ihr bisher aufschlussreichstes Projekt veröffentlichen. Das zutiefst persönliche Album, das am 25. März über Hollywood Records erzählt die Geschichte eines Mädchens, das sich verliebt, dann daran zerbricht, aber dennoch überlebt.

Carson hat das Album zusammen mit u.a. den legendären Hitmachern Ali Tamposi, Justin Tranter, Oak Felder, Stargate, Rami Yacoub, Johan Carlsson, Andres Torres & Mauricio Rengifo geschrieben.

Sie verband die Albumankündigung mit einem atemberaubenden Albumtrailer, bei dem der preisgekrönte Regisseur und häufige Kollaborateur Uri Schutzer Regie führte. Carson schrieb eine verbildlichende Geschichte, um die Songs zu begleiten und sie zum Leben zu erwecken. Der Trailer führt Track für Track durch die Liebesgeschichte des Albums und beleuchtet das Thema des Albums durch die Brille der fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. “Diese fünf Elemente sind die Essenz des Lebens”, sagt Carson. “Und meine Musik ist die Geschichte meines Lebens.”

“Diese Songs, diese Geschichte, dieses Album ist mein Herz, das ich mit der Welt teile, vollständig. Mit meinem Herzen in der Hand hoffe ich also, dass Sie, wenn Sie dieses Album hören, Ihre Geschichte in meiner hören.”