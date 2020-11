“This Girl Is On Fire” tönt uns regelmäßig aus dem Radio entgegen – und tatsächlich scheint Alicia Keys unermüdlich im Einsatz, um ihre Songs unters Volk zu bringen. Seit 2001 das Erfolgsalbum “Songs In A Minor” erschien, ist sie bekannt für einen gelungenen Mix aus Soul, Funk und dezenten Jazz-Klängen. Im Jahr 2020 erschien nicht nur ihr fantastisches neues Album “Alicia” sondern auch ihre Autobiografie “More Myself” (seit September endlich auch in deutscher Sprache)!

Das Buch beschreibt zwei Wege: Zum einen den vom jungen Mädchen aus Hell’s Kitchen, New York, zu einem der größten Soul- und Popstars unseres Planeten. Zum anderen die Entwicklung des Mädchens, das seiner Familie und vor allem seinem Vater gefallen will, hin zur selbstbewussten Frau, die sich für andere einsetzt und vehement ihre Standpunkte vertritt.

Die Story geht chronologisch vor und so wird aus der Sicht der kleinen Alicia Joseph Augello-Cook erzählt, wie sie mit dem Ballett- und Klavierunterricht begann und sich von der Klassik hin zur Welt der großen Soulkünstler vergangener Jahrzehnte bewegte. Dabei gibt Alicia – unterstützt von Michelle Burford als Ghostwriterin – tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben.

Es wird immer wieder deutlich, wie sehr Frauen oft auf ihr Äußeres reduziert werden. Dem wollte und will Alicia Keys stets entgegenwirken und sie setzt sich mit ganzer Kraft für Gleichberechtigung ein. So geht es um Stärken und Schwächen. Um Momente, in denen sie es allen recht machen will und um Momente, in denen sie Einfluss gewinnt und sich behaupten kann – bis hin zu einem Essen bei Präsident Obama himself.

Bewegend und inspirierend zeigt die Ikone der Popmusik, dass sie nicht nur eine wundervolle Songwriterin und Sängerin ist, sondern eine bewundernswerte Frau, die ihren Weg durch alle Widrigkeiten des Lebens gemacht hat und gestärkt daraus hervorgegangen ist. Das Ergebnis ist eine spannende Erzählung – wie ein Road Trip durch ein bewegtes Leben.