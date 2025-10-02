Alexander Eder "Quer durch die Bank"

Im Jahr 2018 nahm Alexander Eder an „The Voice of Germany“ teil und hat dabei das Viertelfinale erreicht. Doch er ist so viel mehr als ein reines Casting- und Internet-Phänomen. Klar, auf Portalen wie Instagram, YouTube und TikTok wird man groß heutzutage, doch es braucht schon ein Alleinstellungsmerkmal – und das ist Eders krasse, sonore Stimme. Dabei geht der Österreicher musikalisch oft in die Schlager-Richtung, so wie Ben Zucker, etabliert sich aber auch als Party-Songwriter mit Lyrics, die nicht nur stimmlich an SDP erinnern.

Das dritte Album trägt den Titel „Quer durch die Bank“. Und so geht es auch musikalisch rund – kraftvoll und sympathisch. Alexander Eder ist bekannt dafür, sein Herz auf der Zunge zu tragen. In seinen Songs spricht er offen über Themen, die bewegen und manchmal auch wehtun. Mit Tracks wie „Der Doktor hat gesagt“ zeigt er, wie der Spaß am Leben ihn prägt. Für „Du trägst keine Liebe in dir“ hat er den Song von ECHT in eine beatlastige Tanznummer verwandelt. Kann man machen, aber von dem wundervollen Original ist leider bis auf die Titelzeile nichts übrig geblieben.

Hymnisch und eindringlich geht es mit viel Pathos durch Tracks wie „Julia & Romeo“ und „Mit den Jungs“. Die Feierlaune ist okay, aber mir gefallen vor allem die ruhigen Momente: „Wenn alle Lichter ausgehen“ zeigt den Musiker ganz authentisch und tiefgründig. Ein Lichtblick auf diesem Album, das mir ansonsten zu marktschreierisch rüber kommt. Schade eigentlich.