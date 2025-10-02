miu "Ten Times Around the Sun"

Vor zehn Jahren hat miu ihren Job aufgegeben, eine Band gegründet und sich entschieden, fortan von und für ihre Musik zu leben. Heute, ein Jahrzehnt später, gehört sie zu den einflussreichsten Indie-Künstlerinnen Deutschlands. Diese persönliche und musikalische Zeitreise fasst sie nun auf ihrem aktuellen Doppel-Album „10 Times Around the Sun“ in einer Werkschau zusammen.

Die mir zur Review vorliegende Doppel-Vinyl enthält das aktuelle Album mit zwölf neuen Tracks und dem Bonus „The Mountain“. Die zweite Platte fasst das Repertoire aus den Jahren 2015-2024 in zwölf Songs zusammen. So kann man einen guten Eindruck über das Schaffen der Künstlerin bekommen. Ich habe aber auch bei Amazon Music in die verlängerte Tracklist reingehört und genieße gerade eine wundervolle Coverversion von Springsteens „Dancing in the Dark“ als Acoustic Cover. Grandios mit mius toller Stimme und dem atmosphärischen Arrangement.

Mit ihrem Sound, der retro-inspirierten Soul-Pop mit modernem Schliff kombiniert, voller Tiefe, Nachdenklichkeit und unbändiger Energie, hat sich miu zu einer der wichtigsten Indie-Künstlerinnen Deutschlands etabliert. Nach zehn Jahren im Musikgeschäft und beeindruckenden Auftritten von der Elbphilharmonie bis zu Support-Gigs an der Seite von Macy Gray oder Leon Bridges ist ihr aktuelles Album ein Werk, das eine musikalische Zeitreise mit persönlicher und emotionaler Tiefe verspricht.

In „Run Boy“ geht es um toxische Maskulinität – und um die klare Absage an veraltete Rollenbilder, Alpha-Male-Gehabe und Macho-Sprüche. In direkten, unverblümten Zeilen rechnet miu mit diesen Klischees ab: „Boy you better run, boy, run, boy – and don’t come back until you’re acting like a man“. Die Botschaft ist kompromisslos und zugleich empowernd: wahre Stärke zeigt sich nicht in Dominanz, sondern in Respekt und Echtheit.

„Golden Cage“ handelt von Selbstbefreiung: In klaren, ehrlichen Zeilen erzählt miu von der Entscheidung, sich nicht länger kleinmachen oder formen zu lassen – und die eigene Stimme zurückzuerobern. „Like a daisy through the stone – I’m gonna break this golden cage“ lautet die zentrale Zeile, die für Mut, Abgrenzung und Neuanfang steht.

„Dark Place“ war die erste Auskopplung. Der atmosphärische Soul-Pop-Track vereint zeitgemäße Produktion mit Retroelementen und thematisiert die schmerzhafte Entfremdung in einer Beziehung. Mit ihrer charakteristischen Soul-Stimme verhandelt miu eindrucksvoll, wie man einen geliebten Menschen an eine Realität verliert, die sich immer weiter von der eigenen entfernt – und doch nicht aufgibt. Inmitten von Verlust und Dunkelheit bleibt ein Funken Hoffnung. Das dazugehörige Musikvideo, gedreht in einem Lost Place, verstärkt die besondere Atmosphäre des Songs.

Mir persönlich gefällt mius ruhige, akustische, atmosphärische Seite sehr gut. Da kann sie die Stärke ihrer Stimme voll ausspielen und ein Song wie „Almost Over You“, der eine emotionale Geschichte erzählt, ist einfach grandios. Doch auch die ausproduzierten Tracks wie „Perfect“ und „Unfuck the World“ haben ihren Reiz. Zwischen schummriger Bar und Tanzfläche ist alles drin. Gut so!

