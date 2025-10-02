The BossHoss "Back To The Boots"

Musikalisch gesehen haben The BossHoss ihre Boots natürlich nie ausgezogen. Trotzdem ein kluger Schachzug, das neue Album „Back To The Boots“ zu betiteln. Es ist pünktlich zum Reeperbahn Festival in Hamburg erschienen und so war es kein Wunder, dass die Berliner Band am Folgetag in der Hansestadt sehr präsent waren. Es gab einen Unplugged Gig mit Signing Session im MediaMarkt und ein Open Air auf dem Spielbudenplatz. Und dazwischen ein ganz besonderes Schmankerl für Fans: Alec und Sascha traten mit ihrer Band im wirklich winzigen Club „Cowboy und Indianer“ direkt an der Reeperbahn auf.

Das Konzert war im wahrsten Sinne eine nostalgische Reise zurück zu den Wurzeln der Band. In solchen Bars und Clubs hatte man 2004 seine Karriere gestartet. Und jetzt konnte man dieses Feeling hautnah miterleben. Die Bar war vollgestopft bis auf den letzten Platz und darüber hinaus: wem es drinnen zu eng war, der konnte die Musik durch geöffnete Türen hören. Die Protagonisten saßen inmitten des Raums, der Schlagzeuger mit einem Cajon mitten auf der Theke. Es gab brandneue Stücke wie „Lions Den“ und „I’ll Be Back“, aber auch die Klassiker „Jolene“ sowie „Don’t Gimme That“. Die Stimmung war von Beginn an grandios und Alec in Erzähllaune. Man fühlte sich sichtlich wohl im kuschligen Ambiente.

Die Arrangements kamen akustisch, waren aber trotzdem ordentlich gepfeffert. Und obwohl der Auftritt nur 45 Minuten dauerte, fielen schon zur Halbzeit die Klamotten – auch bei der Band. So kann man sein 20jähriges Bühnenjubiläum souverän und kraftvoll feiern.

Auf dem Album finden sich Mottosongs wie „Ride It Like A Cowboy“, eine Hommage an Arnold Schwarzenegger „I’ll Be Back“, bei der der Kinostar auch selbst mitwirkt, das Willie-Nelson-Cover „On The Road Again“ und viele weitere Songs im modernen Country-Sound. Diese Stilrichtung haben sich The Bosshoss mit Bravour zu eigen gemacht und von den Bars in die Stadien übertragen. Im Südstaaten-Flair feiern sie mit feurigen Rhythmen und selbst Dionne Warwick ist als Feature mit an Bord. Man wechselt gekonnt zwischen Rock und Blues, wobei auch mal leise Klänge („Showdown“) vorherrschen können.

The BossHoss gehören seit zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen sowie gefeierten TV-Auftritten – unter anderem als Coaches bei „The Voice of Germany“ und als Gastgeber bei „Sing meinen Song“ – haben sich die Berliner als feste Größe in der Musikwelt etabliert. Überraschungen gibt es auf dem neuen Album nicht, aber damit hat wohl auch keiner gerechnet. Wer The BossHoss hört, der weiß, was ihn erwartet.