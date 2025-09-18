Reis Against The Spülmachine "Tourlaub"

Hanke Blendermann und Philipp Kasburg bedienen sich gerne und ungeniert an fremdem geistigen Eigentum, wie schon ihr Bandname Reis Against The Spülmachine beweist. Mit ihren zwerchfellerschütternden Parodien auf musikalische Welthits begeistern sie seit über einem Jahrzehnt bereits ihr Live-Publikum quer durch die Republik. Eine Änderung des Urheberrechtsgesetz ermöglicht es nun endlich, ihr Musik-Comedy-Programm auch als Album zu veröffentlichen.

Der Albumtitel „Tourlaub“ ist zugleich auch das erste Stück, zur Melodie von „Lambada“ eindeutig als Live-Opener konzipiert, aber auch als Einstieg ins Album bestens geeignet. Mit „Saufen an ’nem See“ folgt auch gleich der nächste Urlaubs Hit. Ich werde hier nicht immer die parodierten Originale nennen – beim Hören erkennt man die Musik ohnehin meist nach wenigen Takten und hat dann bald einen Ohrwurm mit dem neuen Text! Beste Beispiele dafür sind „Flies mal das Bad“, „Hast du Saufen mal probiert?“ oder „Fight for your Reis (Basmati!)“. In „Fische“ werden gleich ein ganze Reihe von Hits verwendet und der Beweis angetreten, das Fische bisher völlig zu Unrecht musikalisch eher vernachlässigt wurden.

Die Texte des Duos stecken voller Wortwitz und Humor – manchmal allerdings bleibt einem das Lachen auch im Hals stecken. „In the Netto“ lässt sich leider ebenso soziale Ungerechtigkeit beobachten wie im von Elvis Presley besungenen Ghetto. Das tiefenentspannte „Daydrink“ enthält Spuren von Alkoholismus und „Wie dumm sie waren“ eine gehörige Portion Gesellschaftskritik – wobei man hier nur zu gerne laut und bestätigend mitsingt!

Mit soliden akustischen Arrangements bekommen alle Stücke den passenden Rahmen. Außerdem sind noch einige Gastkünstler mit dabei – von Flo von Versengold bei „Mimimi“ (einer Parodie des eigenen Songs „Thekenmädchen“) über Götz Wiedman bis zu Laura, der Mercherin der Band, die bei „Shirt Weg“ den weiblichen Part übernimmt.

Reis Against The Spülmachine funktionieren am besten live – wovon man sich im als QR-Code enthaltenen Bonusmaterial überzeugen kann. Aber das Album „Tourlaub“ ist bestens geeignet, die Vorfreude auf einen der vielen Live-Auftritte des Duos zu schüren (Termine unter www.reisagainstthespuelmachine.de) oder einfach auch mal im heimischen Wohnzimmer den grauen Alltag zu vergessen!