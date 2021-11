Gregory Porter: “Still Rising” – ein starkes Doppelabum voller Hits

Seit rund zehn Jahren haut Gregory Porter einen fantastischen Hit nach dem anderen heraus und erwarb sich den Ruf, die sanfteste Stimme im Showbusiness zu besitzen. Siebenmal wurde der Sänger in diesem Zeitraum in den Sparten Jazz, R&B und Pop für einen Grammy nominiert. Zweimal konnte er die begehrte Auszeichnung nach Hause mitnehmen.

“Still Rising” ist der Moment einer Zwischenbilanz nach sechs grandiosen Studioalben. Der Sänger aus Sacramento ist immer noch im Aufstieg begriffen. Seine Alben vereinen einen brillanten Mix aus Jazz, Soul, Blues und Gospel. Zum Teil selbst geschriebene Stücke, zum Teil perfekt und einzigartig interpretierte Klassiker.

Hier hat Gregory Porter nicht weniger als 34 tolle Aufnahmen zusammengestellt. Neben Songs von seinen Erfolgsalben “Water”, “Be God”, “Liquid Spirit”, “Take Me To The Alley”, “Nat King Cole & Me” und “All Rise” enthält die Compilation auf CD 2 eine Auswahl seiner besten Kollaborationen mit fantastischen Künstlern wie Jamie Cullum, Jeff Goldblum, Lizz Wright, Ella Fitzgerald, Paloma Faith, Dianne Reeves, Ben L’Oncle Soul und Moby. Selbst Nat King Cole ist posthum vertreten und die beiden Stimmen präsentieren ein beeindruckendes “The Girl From Ipanema”. Die ruhigen Songs sind Balsam für die Seele, mit den hymnischen, energischen Stücken lässt er sein ganzes stimmliches Kraftpaket auf die Zuhörer los. Porters fesselnder und souliger Bariton funktioniert schafft Atmosphäre und kann jeden Hörer mitnehmen. Der kleine Gregory hat in jungen Jahren die Plattensammlung seiner Mutter rauf und runter gehört: Nat King Cole und John Coltrane. Inzwischen zeigt er sich würdig, mit diesen großen Namen in einem Atemzug genannt zu werden.

Beide CDs geben starke Einblicke in die Welt des Gregory Porter. Er glänzt als Songwriter, als Sänger der Extraklasse und als Partner in Kollaborationen, die er mit seiner sonoren Stimme zu füllen weiß. Neben den bekannten Titeln gibt es einige brandneue Songs: “Hey Laura”, “Liquid Spirit”, “Revival” und “If Love Is Overated” werfen einen Blick in die glänzende Zukunft, die auf diesen Ausnahmesänger noch wartet.