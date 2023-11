Isa Glücklich "Disco Kinder 3 - die Kinder Karnevalsparty"

Isa Glücklich heißt im bürgerlichen Leben Isabell Frömelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, bekannte Kinderhits karnevalsmäßig aufzupeppen und die Kids im Discosound zum Tanzen zu bringen. Da kommt die dritte CD der Karnevalsparty-Reihe doch gerade recht, wo es jetzt mit den Proklamationen an das Küren der Prinzenpaare und Kinderprinzenpaare geht. Gestern beispielsweise ging es in meinem Heimatort los. Also passt grade der etwas verkaterte Moment, um die vor einer Woche erschienene CD zu hören.

Auf den ersten beiden Folgen gab es Klassiker wie den „Maja Tanz“ und „Schnappi“. Jetzt steht die Bibi & Tina Reihe mit „Up Up Up (Nobody’s Perfect)“ im Vordergrund. Aber standesgemäß startet der Karnevalsreigen mit dem „Narhalla Marsch“. Außerdem wurden nostalgische Evergreens wie „Das Fliegerlied“ und die „Polonäse Blankenese“ neu aufgenommen.

Selbst der Kita-Held Volker Rosin ist vertreten. Zumindest durch sein beliebtes „Lied über mich“, das hier zum Tanzen einlädt. Ebenso aus der Kita dürfte man „5 kleine Fische“ kennen und textsicher mitträllern.

Auch wenn nicht jeder Erwachsene mit dieser Zusammenstellung glücklich werden dürfte, so geht es doch um den Spaß und die Bewegungsfreude der Kids. Als Einstimmung auf die Karnevalssession kann man getrost Isa Glücklich das Singen überlassen. Die Minis werden schnell einstimmen.