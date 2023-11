Torrential Rain "Digital Dreams"

Nach acht erfolgreichen Single-Veröffentlichungen in den Jahren 2020 und 2021, mit denen sich Torrential Rain in der internationalen Metalcore-Szene etablierten, kehrt eine der innovativsten Metalbands endlich wieder mit einem kompletten Studioalbum zurück. Die Band aus Nürnberg hat sich im Jahr 2012 gegründet und fünf Jahre säter ihr Debütalbum auf den Markt gebracht.

Das Album „Digital Dreams“ von Chris Danner und seiner Band webt die geheimnisvolle Welt der künstlichen Intelligenz in ein fesselndes musikalisches Kunstwerk und übertrifft dabei traditionelle Grenzen des modernen Metalcore. Spannenderweise gehen die lyrischen Inhalte des Albums über die Thematik der KI hinaus und erforschen ergreifende Themen persönlicher Herausforderungen, Hoffnungen, Träume, soziale Kommentare und Beziehungsprobleme. Die Ausnahme bildet der Titeltrack, treffend benannt „Digital Dreams“, eine tiefgründige Erkundung des KI-Konzepts.

Mit modernem Metalcore geben sich melodische Passagen und harte Growls die Klinke in die Hand. So führt das 53minütige Konzeptalbum des Quartetts durch illustre Welten und gibt einen Blick in eine ungewisse, aber vermutlich unvermeidbare Zukunft. Dabei geht es durchaus aggressiv zur Sache. Doch alles in allem schaffen die Jungs eine schöne Balance zwischen komplexen Riffs und Virtuosität an den Instrumenten. Eine harmonische Reise durch viele Spielarten des modernen Metal.