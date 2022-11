Jens Digel "Vielfalter"

Manchmal flattert mir ein Album auf den Schreibtisch, dass mich schon begeistert, bevor ich mir überhaupt einen Ton davon angehört habe. So ging es mir aktuell mit„Vielfalter“, dem in Eigenregie produzierten Debüt des Kölner Musikers Jens Digel.Dieses bezaubert schon auf den ersten Blick mit seinem fantasievollen Cover, überrascht dann mit einer entzückenden Art der CD-Präsentation beim Öffnen der plastikfreien Jakebox, und nicht zuletzt macht das liebevoll formulierte Vorwortim Booklet neugierig auf den Inhalt.

Glücklicherweise kann dieser mit der Verpackung absolut mithalten! Jens Digel präsentiert hier 13 vielfältige Kinderlieder, die in den Jahren seines musikalischen Schaffens entstanden sind und die er nun mit verschiedenen Musikern arrangiert und aufgenommen hat. „Der Vielfalter“, ein verträumter Song über Gemeinschaft, Kreativität und Vielfalt, wird dabei zum Leitmotiv für das ganze Album. „Fantasie“ heißt nicht nur das erste Lied, fantasievolle Ideen und kreative Wortspiele finden sich in allen Stücken. Da werden „Mogelvogel und Siegertiger“ besungen, „Das kleine schwarze Schaf“ bekommt Gesellschaft vom pinken Stinketier und vom kunterbunten Hund, und was machen wohl „Nick und Pick“ bei schönem Wetter? Natürlich ein Picknick!

Alle Songs sind anspruchsvoll und vielseitig mit akustischen Instrumenten arrangiert. Kinderstimmen unterstützen immer wieder den angenehmen Gesang Digels und vermitteln bei jungen Hörern Spaß am Mitsingen und Mitmachen. Aber so wie die lustigen Texte bestimmt die meisten Kinder begeistern, können sie auch Erwachsenen zum Schmunzeln oder Nachdenken bringen – und mit „Cappuccino“ ist sogar ein richtiges Elternlied dabei. So macht der Musiker im besten Sinne Lieder für alle.

Ob sich um die Melodie von „Diese kleine Lied“ verspielt die Töne von Geige, Klavier und Cello herumwinden, zum Geburtstagsständchen „Pustekuchen“ eine Trompete jubiliert oder zum Schluss die „Schlaftiere“ mit einem sanften Glockenspiel ins Land der Träume begleitet werden – jedes Stück hat seinen ganz eigenen Charme. Alle Texte kann mit Booklet nachlesen und die passenden Kunstwerke dazu bewundern. Und am Ende gibt es noch eine Anleitung, um einen eigenen Vielfalter zum Leben zu erwecken.

„Vielfalter“ bezaubert also nicht nur auf den ersten Blick, sondern überzeugt nachhaltig! Bestellen kann man dieses Gesamtkunstwerk direkt auf der Website des Musikers www.jensdigel.de