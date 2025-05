John Helliwell "John Helliwell's Super Big Tramp Band"

John Anthony Helliwell, vor kurzem 80 Jahre alt geworden, ist seit 1973 als Saxophonist von Supertramp bekannt. Er begann sich bereits mit 13 Jahren für die Klarinette und schnell darauf für das Saxophon zu interessieren. Nach einer Zeit als Computerprogrammierer wurde er Musik-Profi, und spielte in den 60er Jahren mit verschiedenen Bands. 1973 wurde er gebeten, bei Supertramp einzusteigen, die dann das Album „Crime of the Century“ aufnahmen. Damit begann, nach seinem Umzug nach Kalifornien, der lange Weg zum internationalen Erfolg.

Besagtes Album aus dem Jahr 1974 steht gemeinsam mit „Breakfast in America“ (1979) im Mittelpunkt des jazzigen Releases „John Helliwell’s Super Big Tramp Band“. Ein grandioses instrumentales Album, mit dem sich der Musiker einen Traum erfüllt hat. Ein starker Bigband-Sound, Jazz und Swing führen durch die bekannten Supertramp-Titel wie „Bloody Well Right“, „Dreamer“ und „The Logical Song“. Auch wenn keine Vocals erklingen, so hat man doch die bekannten Songzeilen im Ohr und kann viele Stücke im Geiste mitsingen.

Die Instrumentalisten an Saxophon, Klarinette, Posaune und Trompete – allen voran Helliwell selbst – sind einfach großartig und wecken den 70er Sound auf neue Art zum Leben.„It is such a great pleasure for me to play these great tunes (that I have been involved with for over 50 years) with amazingly talented musicians“, sagt John selbst zum Ergebnis.

Egal ob im voluminösen Sound oder als filigrane, leise Musikstücke – das 18köpfige Ensemble findet gemeinsam mit seinem Mastermind stets die richtige Herangehensweise, um einen emotionalen Sound zu formen. Wer viele magische Momente mit zeitlosen Melodien erleben möchte, liegt hier goldrichtig!

Tracklist:

Bloody Well Right 04:55 – Arranged by Clark Rundell

Breakfast In America 05:07 – Arranged by Rob Buckland

Crazy / Waiting So Long / Don‘t Leave Me Now 07:35 – Medley arranged by Rob Buckland

Dreamer 03:31 – Arranged by Andy Scott

Ain‘t Nobody But Me / You Win I Lose / From Now On / Land Ho 07:24 – Medley arranged by Andy Scott

If Everyone Was Listening 05:38 – Arranged by Mike Hall

Cannonball 05:26 – Arranged by Rob Buckland

Crime Of The Century 06:25- Arranged by Rob Buckland

The Logical Song 04:05 – Arranged by Rob Buckland

Gone Hollywood 07:08- Arranged by Mike Hall

Besetzung SUPER BIG TRAMP BAND

John Helliwell – Saxophones, Clarinet, Melodica, Whistle, etc.

Rob Buckland – Leader, Alto Saxophone, Clarinet, Arranger

Amy Roberts – Alto Saxophone

Mike Hall – Tenor Saxophone, Arranger

Andy Scott – Tenor Saxophone, Arranger

Carl Raven – Baritone Saxophone

John Barber – Trombone

Carol Jarvis – Trombone

Ellie Smith – Trombone

Mark Frost – Bass Trombone

Ryan Quigley – Trumpet

Russell Bennett – Trumpet

Steve Waterman – Trumpet, Flugelhorn

Richard Iles – Trumpet, Flugelhorn

Martin France – Drums

Billy Buckley – Electric Guitar

Ollie Collins – Bass

Paul Kilvington – Piano, Electric Piano, Keyboards

Josh Savage – Percussion