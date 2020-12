Kid Clio: Das neue Kindermusik-Projekt von Leslie Clio

Kid Clio ist das neue Kindermusik-Projekt der Sängerin Leslie Clio. Mit internationalen Hits wie “I Couldn´t Care Less” eroberte sie die Charts. Ihr Name steht für poetisch-souligen Pop und sie hat mit ihrer unverkennbaren Stimme in der deutschen Popwelt etwas ganz Eigenes geschaffen. Nun widmet sie sich einer neuen Zielgruppe.

Ihre ausdrucksstarke Stimme kann auch ganz kindlich klingen. Und sie erreicht ihr junges Publikum mit treffenden Themen, ohne selbst Kinder zu haben. Vielmehr versetzt sie sich perfekt in die Kinderwelt: „Ich habe das, wie bei den Songs, die ich sonst schreibe, autobiographisch gemacht, also einfach aus meiner eigenen Kinderperspektive geschrieben, was mich damals interessiert hat, worüber ich heute als Kind singen würde, oder was ich heute als Kind gerne hören würde.”

Eine Ode an die Faulheit, ein Song zum Aufbauen von Selbstbewusstsein, eine Vision für die Zukunft, ein Rap zu den eigenen Wünschen und schließlich “Der Pflastersong” als zerbrechliche Entschuldigung. Das sind in gut zehn Minuten EP-Länge fünf poppig produzierte Songs in aktuellem Sound. Es ist Leslie Clio gelungen, das Kind, das sie heute sein würde, noch einmal zu treffen und es sprechen, singen und tanzen zu lassen.