Kylie Minogue: Die Tanzstunde geht weiter

Vor einem Jahr veröffentlichte Kylie Minogue ihr neustes Album mit dem Titel “Disco”. Damit war klar, dass es eine Zeitreise in die Glitzerwelt der 80er und vor allem 90er Jahre geben würde. Wer sich gerne in der Welt von Daft Punk oder Giorgio Moroder bewegt und das Drehen der Discokugel als ultimative Aufforderung zur Bewegung ansieht, liegt hier schon mal gut. Der pandemische Sommer, der viele Künstler ins introvertierte Songwriting führte, bewirkte bei Kylie das Gegenteil: Sie fand den Weg zurück zum Dancefloor und lieferte ein astreines glamouröses Partyalbum.

2021 gibt es zwar kein neues Album, aber eine Fortführung des DISCO-Konzepts. Die “Guest List Edition” enthält das Originalalbum und eine zweite CD voller Kollaborationen und Remixe. Der Kracher “Real Groove” bekommt im Duett mit Dua Lipa einen starken zusätzlichen Drive.

Es finden sich auch einige brandneue Songs: “A Second To Midnight” ist eine elektronisch angehauchte Kollaboration mit Years & Years. “Kiss Of Life” funktioniert als laszive Dancefloor-Ballade mit Jessie Ware. Und bei “Can’t Stop Writing Songs About You” hat Kylr gar die grandiose Gloria Gaynor mit an Bord, deren tiefes Stimmvolumen perfekt mit Kylies hohen Klängen harmoniert.

Was ich jetzt nicht gebraucht hätte, ist eine Aneinanderreihung von drei Remixen von “Say Something”. Überhaupt sind die ausufernden Versionen der zweiten Albumhälfte manchmal stark überzogen. Doch bei der Masse an hervorragenden Tracks ist das verschmerzbar.

Die Deluxe Version besteht aus einem insgesamt fünf Tonträger umfassenden Set – drei CDs, eine DVD und eine Blu-ray. DVD und Blu-ray beinhalten jeweils den “Infinite Disco”-Auftritt. Außerdem gibt es eine Dreifach-Gatefold-Vinyl-Version, die ebenfalls das ursprüngliche 12-Track “DISCO”-Album sowie die neuen Kollaborationen und Remixe enthält.

