Nadine Sieben "Meine Chaosfee & ich"

Seit Mitte Oktober läuft der Zeichentrickfilm „Meine Chaosfee & ich“in den Kinos. Die Geschichte der charmanten deutsch/luxemburgische Koproduktion kann man auch als Hörspiel auf CD erleben.

Violetta ist eine neugierige und freche kleine Fee, die aber leider nicht besonders gut zaubern kann und deshalb immer wieder durch die Prüfung zur Zahnfee fällt. Um endlich auch mal in die Menschenwelt zu kommen, klaut sie einfach einer anderen Zahnfee den Auftrag und landet so bei der 12–jährigen Maxie. Diese will aus der großen Stadt unbedingt zurück in ihr altes Zuhause auf dem Land und hofft, dass Violetta ihr dabei helfen kann. Stattdessen muss sie aber der kleinen Fee helfen, ein Portal zurück in die Feenwelt zu finden. Dabei erleben die beiden ein turbulentes Abenteuer und retten nebenbei auch noch eine der letzten grünen Oasen in der Stadt.

Gesprochen werden die Figuren im Hörspiel von den deutschen Sprechern des Kinofilms, ergänzt durch Thomas Karallus als Erzähler. Vor allem Jella Haase als Violetta und Lisa-Marie Koroll als Maxie überzeugen hier auch rein akustisch und lassen den Hörer die Geschichte mit Spannung verfolgen. Ab und zu kommt es aber zu etwas abrupten Handlungssprüngen, die wahrscheinlich im Film besser nachvollziehbar sind.

Musikalisch wird das Hörspiel mit dem „Zahnfee-Song“ aufgepeppt, der die Zahnfeeprüfung begleitet, und zum Abschluss gibt es den schönen Titelsong „Das Licht wird scheinen“, gesungen von Nadine Sieben,in voller Länge zu hören.

Die kleinen Fans von „Meine Chaosfee & ich“ wird diesesliebevoll produzierte Hörspiel sicher begeistern, bietet es doch die Gelegenheit, die Geschichte mit den vertrauten Stimmen zuhause immer wieder aufs Neue mitzuerleben.