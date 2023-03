Schiller "Illuminate"

“Illuminate” ist bereits das 15. Studioalbum von Christopher von Deylen mit seinem Projekt Schiller. Die zwei Silberlinge bieten 155 Minuten mit zum Teil sehr sphärischer Musik. Schon der Start mit “Empire Of Light” und seiner Mischung aus Elektronik sowie akustischer Gitarre ist sehr gelungen. Schön, dass sich immer wieder eingängige Melodielinien in den Vordergrund drängen.

Die Anzahl an Gästen ist diesmal überschaubar im Vergleich zu den letzten Alben – und es sind auch nicht die ganz großen Namen. Thorsten Quaeschning (“Tangerine Dream”) fällt aber schon ins Auge bzw. Ohr – vor allem wenn er einen 20minütigen Track begleitet. So ist besagtes Stück “Midsommar” auch ein sehr esoterisches und in Chillout-Sphären schwebendes Stück, das sich Zeit für den Spannungsaufbau lässt. Da wirken zwei wahre Meister zusammen und inspirieren sich gegenseitig.

Für den Titeltrack des Albums bekam Schiller Unterstützung von Ro Nova und Tricia McTeague, die dem Song mit ihrem abwechselnden Gesang eine besondere Leichtigkeit verleihen. Mit diesem Song orientiert sich Schiller nicht nur wieder etwas in Richtung Club, sondern Fans der ersten Stunde dürften gleich mehrere Sounds von früher erkennen.

28 Tracks zeigen die ganze Vielfalt elektronischer Musik. Mal mit starken Beats, mal mit chilligen Klängen. Wirklich innovativ ist das allerdings nicht. Man kann den Eindruck gewinnen, dass von Deylen die Ideen langsam ausgehen und er sich vor allem selbst zitiert. Der Qualität seiner Sounds tut das allerdings keinen Abbruch.

Die Elektronik-Ikone feiert 25jähriges Jubiläum und ist im Mai auf großer Arena Tour in Deutschland und der Schweiz unterwegs.

Tourdaten:

01.05.23 Kempten

02.05.23 Frankfurt

03.05.23 Dresden

04.05.23 Mannheim

05.05.23 Köln

06.05.23 Oberhausen

07.05.23 Stuttgart

08.05.23 München

10.05.23 Leipzig

11.05.23 Erfurt

12.05.23 Berlin

13.05.23 Hamburg

14.05.23 Hannover

16.05.23 Zürich

17.05.23 Basel