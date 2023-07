Nicht zufällig ist das fünfte Soloalbum von Steve Lukather „Bridges“ betitelt, sieht er es doch als Brücke zwischen seiner Solomusik und der Band TOTO. Und nicht zufällig klingt „Bridges“ auch so wie TOTO, da viele von der alten TOTO-Gang daran mitgewirkt haben.

Da wohl keine neuen TOTO-Alben mehr erscheinen werden, dürfte dies alle Fans erfreuen. Den Song „Far From Over“ hat Steve mit seinem inzwischen 35 Jahre alten Sohn Trevor verfasst. Ansonsten haben die beiden produktiven Autoren Stan Lynch und Randy Goodrum, die schon häufig mit ihm zusammengeschrieben haben, Hand angelegt.

David Paich hat vier, Joseph Williams sechs Songs geschrieben. Es verwundert also nicht, wenn „Bridges“ wie ein neues TOTO-Album klingt. Da ich ein der Band TOTO sehr zugeneigter Hörer war, werde ich mir ab jetzt auch mal die ersten vier Soloalben Lukathers anhören.

Anspieltipps: Far from over, All Forevers must end, When I see you again, Burning Bridges.