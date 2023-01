Neues Album, Single und Video von NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Noel Gallagher’s High Flying Birds veröffentlichen ihr neues Album „Council Skies“ am 02. Juni 2023 via Sour Mash. Es ist erhältlich auf CD, Heavyweight Vinyl mit Bonus 7″ und Digital sowie als Deluxe Limited Edition 3LP und 2CD mit Remixen von The Cure’s Robert Smith, Pet Shop Boys und einer Radio 2 Session Version von “Live Forever”.

Vom vielsagenden Albumtitel über das Cover bis hin zu den Texten selbst – mit “Council Skies” besinnt sich Noel Gallagher auf seine Vergangenheit und huldigt seinen „Mancunian roots“. Das vierte Soloalbum ist sein bisher abwechslungsreichstes und gelungenstes Solowerk. Es ist ein Album, das von Selbstvertrauen, Risikobereitschaft, sicherer kreativer Freiheit und großer emotionaler Tiefe geprägt ist.

Noel Gallagher’s High Flying Birds veröffentlichten aktuell auch die brandneue Single samt Video aus dem kommenden Album: “Easy Now”. Der psychedelisch angehauchte Track schwillt sanft an und wird von Backing Vocals und wogenden Orgelakkorden wunderbar eingerahmt.

Im Video zur neuen Single sieht man neben einem Cameo-Auftritt von Noel selbst die für den Critics Choice Award nominierte Milly Alcock, bekannt als Prinzesssion Rhaenyra Targaryen aus der Golden Globe ausgezeichneten HBO-Erfolgsserie House of the Dragon.

Das Video zeigt wie die Protagonistin vor Emotionen platzt, während die transzendente Kraft von “Easy Now” überhand nimmt. Regie führte der mehrfache Gewinner der UK Music Video Awards, Colin Solal Cardo.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Council Skies” wurde in Noels eigenen Lone Star Sound Recording Studios in London aufgenommen, während die üppig orchestrierten Streicher des Albums in den legendären Abbey Road Studios eingespielt wurden. Produziert wurde das Album von Noel zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Paul ‘Strangeboy’ Stacey. An drei Stücken ist auch Johnny Marr beteiligt, darunter die aktuelle Single ‘Pretty Boy’. Der Titel ‘Council Skies’ stammt aus einem Buch des bekannten nordischen Illustrators und Freundes von Noel, dem Künstler Pete McKee. Er behandelt Themen wie jugendliche Sehnsucht und ungezügelten Ehrgeiz.

Über das Album sagt Noel: “It’s going back to the beginning. Daydreaming, looking up at the sky and wondering about what life could be … that’s as true to me now as it was in the early ‘90s. When I was growing up in poverty and unemployment, music took me out of that,” he says. “Top of the Pops on TV transformed your Thursday night into this fantasy world, and that’s what I think music should be. I want my music to be elevating and transforming in some way.”

Das vom renommierten Manchester-Fotografen Kevin Cummins geschossene Artwork zeigt das Live-Equipment von Noel Gallaghers High Flying Birds auf dem ursprünglichen Mittelpunkt des ehemaligen Maine Road Fußballstadions, das in diesem Jahr vor 100 Jahren als ehemalige Heimat von Noels geliebtem Manchester City FC eröffnet wurde.

Im begleitenden Album-Artwork fängt Cummins Orte ein, die für Noels prägende Jahre von Bedeutung sind. Den Höhepunkt bildet ein eindrucksvolles Bild des Piccadilly-Bahnhofs in Manchester, das den Moment markiert, in dem Noel seine Heimatstadt in Richtung London verließ. Diese visuelle Darstellung bringt die Themen, die Reise und das emotionale Herz von “Council Skies” perfekt auf den Punkt.

Die Single “Easy Now” folgt auf die kürzliche Veröffentlichung von “Pretty Boy” – dem ersten Song des neuen Albums, der von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde und landesweit in allen wichtigen Radiosendern auf der A-Liste landete.

Im Juni 2021 erschien mit “Back The Way We Came: Vol. 1 (2011-2021)” – ein ausgiebiges Best-Of-Album, das ein Jahrzehnt Noel Gallagher’s High Flying Birds markiert. Dieses Gold-zertifizierte Album war die vierte UK-Nummer 1 der Band in Folge und das 12. UK-Nummer-1-Album in Noels Karriere. 2021 wurde Noel auch zum offiziellen Botschafter des Record Store Day ernannt.

Council Skies” kann ab sofort auf CD, schwerem Vinyl mit einer Bonus 7″ mit einer exklusiven Akustikversion von Pretty Boy”, LP Picture Disc sowie in verschiedenen digitalen HD-Formaten einschließlich einer Dolby Atmos-Raumklangversion vorbestellt werden. Es werden auch limitierte Deluxe-Formate veröffentlicht, darunter eine 3LP und eine 2CD mit Remixen von Robert Smith von The Cure, den Pet Shop Boys und einer atemberaubenden Radio 2-Session-Version von ‘Live Forever’. Ein Textblatt des Titeltracks ‘Council Skies’ liegt allen Vorbestellungen des Albums über den offiziellen Shop bei.

Tracklist “Council Skies”:

1. I’m Not Giving Up Tonight

2. Pretty Boy

3. Dead To The World

4. Open The Door, See What You Find

5. Trying To Find A World That’s Been And Gone

6. Easy Now

7. Council Skies

8. There She Blows!

9. Love Is A Rich Man

10. Think Of A Number

11. Bonus Track – We’re Gonna Get There In The End

Deluxe Album Tracklist:

Disc 1

1. I’m Not Giving Up Tonight

2. Pretty Boy

3. Dead To The World

4. Open The Door, See What You Find

5. Trying To Find A World That’s Been And Gone

6. Easy Now

7. Council Skies

8. There She Blows!

9. Love Is A Rich Man

10. Think Of A Number

Disc 2