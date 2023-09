Baroness "Stone"

Die Progressive Metaller von Baroness haben mit „Stone“ ihren nächsten großen Wurf vorgelegt. „Einer der Leitgedanken von Baroness ist, dass wir uns nicht gerne wiederholen“, erklärt Sänger John Baizley. „Es geht vor allem um die Bereitschaft, Risken einzugehen. Als ich jünger war, drehte sich in der Musik alles darum, nicht das Gleiche wie alle anderen zu tun, nicht auf die Eltern zu hören und nicht nach Regeln zu spielen. Das ist irgendwie albern, aber in der Praxis funktioniert es. Es ist beängstigend, wenn man vor dem sechsten Album seiner Karriere steht und glaubt, dass man mit seiner eigenen Geschichte Schritt halten müsse, anstatt sich wieder neu zu erfinden. Also haben wir doppelt so hart an neuen Ideen gearbeitet, um zu sehen, wohin die Reise gehen wird. Ich denke, diese Platte spiegelt das gut wider. STONE ist viel lebendiger und direkter.“

Das 45minütige Album startet mit einem Einminüter namens „Embers“, der die Hörer*innen noch gekonnt mit melancholischem Satzgesang in Sicherheit wiegt. Dann aber geht „Last Word“ grandios in die Vollen. Es wird ordentlich gebrettert, aber dazwischen klingt immer wieder das Markenzeichen der Band aus Georgia – die hymnische, hohe Rockstimme von John Baizley – durch. Auch die rhythmischen „Benaeth The Rose“ und „Choir“ wissen zu überzeugen.

Schön sind aber stets die ungewohnten, überraschenden Momente. Auch „The Dirge“ ist ein entspanntes Zwischenspiel mit mehrstimmigem Gesang, das den Boden für die Kracher „Anodyne“ und „Shine“ bereitet.

Das längste Stück „Magnolia“ fährt nach akustischem Start den Härtegrad ordentlich hoch. In seinen Gegensätzen ein fantastischer Track. „Under The Wheel“ bietet psychedelische Klänge, die sich auch beim letzten Track „Bloom“ fortsetzen – hier aber eher im amerikanischen Singer/Songwriter-Stil. Spannend!

Baroness schauen bei diesem Album weit über den Tellerrand des Metal hinaus und tuen gut daran. Die Bereitschaft zum Abenteuer hat sich gelohnt und beschert uns ein vielseitiges Album, das verschiedene Sparten der Rockmusik vereint und trotzdem (Prog)Metal bleibt.