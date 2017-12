Gegen Ende des Jahres bringen Künstler gerne ihr zuletzt veröffentlichtes Album mit ein paar Bonustracks nochmal neu auf den Markt, um im Weihnachtsgeschäft mitmischen zu können. Auch Michael Patrick Kelly nutzt diesen Trick – allerdings hat seine Extended Version von „ID“ ihren Namen mehr als verdient. Denn hier gibt es als Bonus gleich eine zweite CD dazu, mit 6 brandneuen Titeln und einer tollen Akustikversion.

So wie schon das Original-Album mit vielseitigen Songs voller positiver Energie überzeugt, so geht es auch auf der Bonus-CD weiter. Der Opener „Bigger Life“ packt einen direkt mit seinem eingängigen Intro und verbreitet darüber hinaus eine wunderbar optimistische Botschaft. Ebenso hoffnungs- und kraftvoll ist das folgende „Et Voilá“, bei dem vor allem der Refrain gleich ins Ohr geht. Etwas ruhiger und melancholischer wird es dann mit der Gitarrenballade „Roundabouts“. „Talk To Me“ ist ein rhythmischer und eindringlicher Appell, miteinander zu reden, auch wenn es mal schwierig wird, und „Awake“ erzählt die Geschichte einer verlorenen Kindheit – aber mit der Hoffnung, das innere Kind wieder aufwecken zu können. Das ziemlich düstere „Closer“ ist der einzige Titel, der mich musikalisch nicht so recht überzeugt, dafür punktet dann aber die Akustik-Version von „Shake Away“ mit seiner sparsamen und gefühlvollen Instrumentierung mit Piano, Gitarre und ein paar dahingezupften Mandolinenklängen.

Michael Patrick Kelly beweist erneut sein Songwriter-Talent und liefert neue Stücke, die fast alle das Zeug zum Hit haben. So lohnt sich diese Extended-Version auch für die Fans, die „ID“ schon im Regal stehen haben. Und wer ein Weihnachtsgeschenk für die kleine Schwester sucht, die früherden Paddy-Kelly- Starschnitt im Zimmer hängen hatte, ist hier bestimmt auch gut bedient!

