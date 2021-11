OASIS – das legendäre Konzert aus dem Jahr 1996

Die beiden rekordverdächtigen Knebworth-Konzerte von Oasis fanden am 10. und 11. August 1996 statt, als über eine Viertelmillion junger Musikfans aus aller Welt im Knebworth Park in Hertfordshire zusammenkamen. 2,5 Millionen Briten hatten versucht, Tickets zu bekommen. Nur 10 % durften live dabei sein und die Band der Gallagher-Brüder auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs sehen. Mit einer Setlist, die nur so vor Klassikern strotzte, waren diese Konzerte ein Meilenstein für eine ganze Generation. “Champagne Supernova”, “Wonderwall” und “Don’t Look Back In Anger” trafen den Zahn der Zeit in einem Land, das sich von einem Jahrzehnt der Rezession erholte.

25 Jahre später gab es eine filmische Dokumentation in den Kinos weltweit. “Oasis Knebworth 1996″ erzählte die Geschichte dieses Wochenendes und der besonderen Beziehung zwischen Oasis und ihren Fans, die das Ereignis möglich gemacht hatte. Alles wird mit den Augen der anwesenden Fans erlebt, verfeinert durch zusätzliche Interviews mit Bandmitgliedern und den Konzertveranstaltern. Unter der Regie von Jake Scott feiern umfangreiche Konzert- und exklusive Filmaufnahmen eines der wichtigsten Konzertereignisse der letzten 25 Jahre – fröhlich und ergreifend zugleich. Angetrieben von der enormen Euphorie und Vorfreude der Fans, die bei den epochalen Konzerten 1996 dabei waren (und einer neuen Generation, die sich wünscht, sie wäre dabei gewesen) eröffnete die Kinodokumentation bereits am ersten Abend ihres Erscheinens auf Platz 1 der Filmcharts und wurde zum umsatzstärksten Event-Kinostart des Jahres 2021 in Großbritannien.

Passend zur Kinodokumentation erschien am 19.11.2021 das gleichnamige Livealbum digital sowie als CD, LP und DVD/Blu-ray. Für Fans und Musikliebhaber ist es das perfekte Liveerlebnis voller Energie. Ein Hoch auf die Zeit, als Noel und Liam noch die Herzen im kongenialen Zusammenspiel erobern konnten.

