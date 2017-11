VERÖFFENTLICHUNG » 03.11.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Oonagh

LABEL » Universal Music, We Love Music

03.11.20177 / 9

Drei Alben hat Senta-Sofia Delliponti, alias Oonagh, inzwischen veröffentlicht und alle konnten sich in den Top 10 der deutschen Charts etablieren. Jedes Album war eine fantastische, musikalische Reise. Von mittelalterlichem Lauten- und Flötenspiel bis zu den Klängen aus 1001 Nacht. Von der Herzensfreude Afrikas bis zu rauen Wintern im hohen Norden. Die Künstlerin schöpfte stets aus der ganzen Fülle der Musikkulturen und Erzählungen.

„Märchen enden gut“ erschien schon im Jahr 2016 und enthielt einige (im wahrsten Sinn des Wortes) sagenhafte Tracks. In „Aulë und Yavanna“ erzählt Oonagh von der Entstehung Ardas, als der Weltenschmied Aulë die Berge formt und seine Götterschwester Yavanna die Saat des Frühlings ausbringt. Der Song wird bereichert von der elbischen Fantasiesprache von J.R.R. Tolkien. Die exotischen Worte über einem treibenden Beat erinnern an die Musiksprache afrikanischer Naturvölker. Oonagh bleibt damit weiter ihrem Stilmix aus Ethno-Pop, Weltmusik, Folk und Pop treu.

Obwohl es 2017 kein neues Album geben wird, hat sich Oonagh mit der Neu-Edition etwas Besonderes einfallen lassen: Auf einem zweiten Tonträger erzählt Oonagh die Geschichten ausgewählter Songs des Albums. Märchenstoffe und Fantasiewelten, die sonst in wenigen Worten und Zeilen Platz finden müssen, kann sie so in einer Reihe von Kurzgeschichten aufleben lassen. Im Schreibprozess holte sie sich dabei Unterstützung von Songwriter und Autor Lukas Hainer, der bereits der Band Santiano in der Entstehung des Hörmusicals „König der Piraten“ tatkräftig zur Seite stand. Oonagh interpretiert die Geschichten selbst als Sprecherin und dabei reiht sich dank ihrer umfassenden Erfahrung als Schauspielerin zusätzlich zu ihrer zauberhaften Stimme ein Gänsehautmoment an den anderen.

Die Geschichten greifen teilweise Original-Märchen auf, wie das vom Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen, und sind teilweise Neuschöpfungen. Die Themen schlagen einen weiten Bogen, von Liebe, die alle Hindernisse überwindet, über magische Zusammentreffen mit Sagenfiguren hin zu Menschen, die ihren Mut beweisen und die unwahrscheinlichsten Talente in sich entdecken. Abwechslungsreich und familiengerecht, aber zugleich spannend und fesselnd für jedes Alter lädt Oonagh auf eine Reise weit hinter ihre Songtexte ein.

Auch eine neue musikalische Zusammenarbeit findet sich auf der neuen Veröffentlichung: Gemeinsam mit Rolf Zuckowskis namhaftem Kinderchor, den Elbkindern, entstand der Song „Willst du noch träumen“. Egal ob Musik- oder Märchen-CD: Das Album eignet sich hervorragend für Menschen, die das Träumen nicht verlernt haben. Ein perfekter Start in die Advents- und Weihnachtszeit.

Unsere Oonagh Empfehlung

Märchen enden gut - Nyare Ranta (Märchenedition) Oonagh, Märchen enden gut - Nyare Ranta (Märchenedition)

We Love Music (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 5.11.2017 um 16:57 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Oonagh

Letzte Aktualisierung am 1.11.2017 um 10:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API