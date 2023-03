Anna Loos veröffentlicht Lyric Video zur neuen Single

„Wenn wir es schaffen könnten, das Anderssein als Chance zu begreifen, es annehmen und umarmen. Wenn wir die Angst, nicht gut genug, nicht richtig genug zu sein, besiegen könnten und aufhören, uns zu verstellen, dann könnten wir jeder in unserem ganz eigenen Licht hell erstrahlen und zusammen großartige Dinge bewirken.“

Mit ihrer neuen Single „Hunderttausend Farben“ (Lyric Video) präsentiert Anna Loos nicht nur ihre zweite Single-Auskopplung aus dem Anfang Juni dieses Jahres folgenden Album „Das Leben ist schön“ (BMG), sondern hat auch eine ganz besondere Botschaft für uns. In dem Song geht es darum, dass es in Ordnung ist, nicht mit dem Strom zu schwimmen, anders zu sein, anders zu fühlen und anders zu denken. Dass wir nicht alle der gesellschaftlichen Norm entsprechen müssen, um wertvoll zu sein, sondern dass wir uns stattdessen mutig und vertrauensvoll auf die Suche nach uns selbst begeben sollten, um herauszufinden, in welcher der unzählig vielen wunderschönen Farben wir leuchten möchten und diese Farbe in die Welt bringen. „Es ist schön zu sehen, wie die Generation unserer Kinder Vorurteile und Ängste gar nicht erst aufbaut, sondern für eine gleichgestellte und gerechte Welt kämpfen,“ erklärt die Berliner Künstlerin.

Von hunderttausend Farben / Such dir eine aus //

In welcher willst du leuchten / Finde es heraus //

In all den Möglichkeiten / Die da draußen sind //

Liegt dieser eine Weg / Der dich nach Hause bringt //

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das erfordert natürlich Mut und Vertrauen. Vertrauen in uns selbst, aber auch in das Leben. Vertrauen darauf, dass wir getragen werden und am Ende alles gut wird, wenn wir uns selbst treu bleiben und auf unser Herz hören. Eine Entscheidung, die wir jeden Tag immer wieder neu treffen können. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass wir gleich von Anfang an alles perfekt machen müssen, sondern darauf, es überhaupt zu versuchen – überhaupt erst einmal für die eigene Sache aufzustehen und loszugehen. Mit ihrem Song „Hunderttausend Farben“ möchte Anna Loos die Menschen genau dazu inspirieren. „Man muss sich halt einfach mal auf die Reise begeben – das machen wir oft nicht,“ bedauert die Sängerin, die auf dieser Reise nichts weniger als sich selbst gefunden hat. „Bei mir selbst anzukommen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin – jeden Tag ein bisschen mehr – und in Frieden mit mir selbst zu sein, das bedeutet Zuhause für mich. Und das in mir selbst gefunden zu haben, ist eigentlich das schönste Gefühl.“

Ihre komplexe Gedanken- und Gefühlswelt in tiefgründigen und vielschichtigen Lyrics zum Ausdruck zu bringen, hatte schon immer eine große Bedeutung für Anna Loos. Ebenso der Anspruch, sich auch schweren Themen mit einer gewissen Leichtigkeit zu nähern – und sei es wie hier in Form eines tragenden Beats und der warmen, einnehmenden Melodie, die die Botschaft des eingängigen Pop-Songs hinaus in die Welt bringt. Annas Antwort auf die Frage, in welcher Farbe sie selbst leuchtet, lautet: „Das habe ich mich natürlich auch gefragt – ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich jeden Tag in einer anderen,“ und eröffnet noch einmal eine völlig neue Perspektive auf die im Song behandelte Thematik. Eines steht für Anna Loos außer Frage: „Jeder ist besonders und hat seine Stärken – jeder kann also leuchten, nur eben nicht in derselben Farbe. Und das macht doch die Welt erst bunt.“