Zu den Seltsamkeiten des Lebens gehört es, dass man sich, sagen wir mal: einfach nicht den Vornamen des Nachbarn aus dem zweiten Stock links merken kann, mit dem man seit Jahren in einem Haus lebt. Oder immer wieder die eigene PIN vergisst, wenn man am Geldautomaten steht. Und andererseits aber von einzelnen Momenten gestochen scharfe Phantomzeichnungen machen kann, auch wenn sie schon Jahre zurückliegen. Vielleicht sogar zehn. Vielleicht von einer dunklen, betrunkenen Nacht, in der ein anderer Mensch eine Rolle spielte, für eine, zwei, zweieinhalb Stunden. Nie davor. Nie danach. Nie vergessen.

Max Giesinger erzählt von so einer Erinnerung, fotografisch genau in sein Gedächtnis gemeißelt. Ein Abend des Jahres 2012, mitten im Sommer. Die Frau an der Bar, ein paar Drinks, flirtige Gespräche, 40 Grad Lufttemperatur draußen, vor Schweiß klebende Klamotten. Ein Taxi vor der Tür, rein, Fenster auf, fiebrige Küsse auf der Rückbank – und dann ist sie plötzlich weg, rausgesprungen an einer Ampel, rausgesprungen aus seinem Leben. Aber wie bei einem Pawlow’schen Hund hat sich dieser Moment eingegraben. Wann immer Max in einem Taxi sitzt, springen seine Gedanken ein Jahrzehnt zurück in diese Nacht, und ihm wird warm. Er kann nichts dagegen tun.

„TAXI“ ist die erste Single von „VIER EINHALB“, der Deluxe-Version von „VIER“, dem letzten Album von Max Giesinger. Es ist einer von sieben neuen Songs, einer, der wie eine gute Clubnacht klingt, der schwitzt und dampft und fiebrig treibt. Es ist Musik, die man beinahe riechen kann. Und ein Vorgeschmack ist auf eine Jahreszeit, die viel verspricht und hoffentlich noch mehr hält. Wenn’s nach Max geht: Der Sommer kann kommen.

LYRICS TAXI

Sommer 2012, um die 40 Grad

Die ganze Stadt auf den Beinen

Menschen vor der Bar

Die Nacht ist jung und ich hab noch nichts groß geplant

Und da lehnst du so da an der Wand

Noch ein Drink, wir erzählen

Und die Zeit vergeht

Viel zu heiß, T-Shirt klebt

Und du sagst: „lass gehen“

Gelbes Licht, Taxi hält

Und wir steigen ein

Fahren los, in die Nacht hinein

Und jedes Mal

Wenn ich mit dem Taxi fahr

Denk ich an Sommer vor ‘n paar Jahren

Mit offenem Fenster durch die Nacht

Mit dir im Arm

Jedes Mal

Wenn ich mit dem Taxi fahr

Denk ich zurück daran wie’s war

Wär gern nochmal mit dir gefahren

Ich denk daran, jedes Mal

Auf der Rückbank rücken wir näher zusammen

Sommerluft, deine Hand liegt auf meinem Arm

Das Gewitter in mir, während du mich küsst

Haut mich um, weiß nicht was das ist

Und dann sagst du: „Ich muss an der Ampel raus“

Seh im Rückspiegel noch, wie du mir nachschaust

Fahr ums Eck und dann war der Moment verpasst

Hatte mir nichts dabei gedacht

Und jedes Mal

Wenn ich mit dem Taxi fahr

Denk ich an Sommer vor ‘n paar Jahren

Mit offenem Fenster durch die Nacht

Mit dir im Arm

Jedes Mal

Wenn ich mit dem Taxi fahr

Denk ich zurück daran wie’s war

Wär gern nochmal mit dir gefahren

Ich denk daran

Jedes Mal

Jedes Mal

Jedes Mal