Einprägsame Hooks, detailverliebtes Songwriting und ehrliche, direkte Songtexte – Diana Goldberg aus München, Sängerin und Songwriterin, veröffentlichte die erste Single aus ihrer Debüt-EP “BLOSSOM IN THE DARK”, welche am 01.07.2022 via CloudKit / FUGA erscheint.

Mit “BLOSSOM IN THE DARK” arbeitet sich Diana Goldberg in die Tiefe der Psyche, Emotionen und persönlichen Ängste vor. Nach dem Motto “if you openly face your fears, they lose the power over you” setzt sich die Münchnerin mit dem Ende einer toxischen Beziehung sowie deren Nachwirkungen auseinander und spricht offen über innere Konflikte, psychisches Leid und ungesunde Verhaltensweisen.

Die EP durchzieht eine dunkle Emotionalität. Sie ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, angefangen vom Schmerz über das Beziehungsende über Kontrollverlust, Schuldgefühle und Selbstzweifel bis hin zur Resignation und schließlich Selbstakzeptanz und Selbstliebe.