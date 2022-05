In weniger als vier Wochen feiern mehr als 160.000 Fans wieder euphorisch am Ring und im Park das Highlight des Festivalsommers. Bei Rock am Ring sind bereits über 85.000 Wochenendtickets verkauft.

Neben der Ska-Punk Band Sondaschule, sowie die aus Los Angeles stammende All-Girl-Band The Linda Lindas ergänzen auch die Australier:innen RedHook das Programm. August Burns Red, Code Orange, Donna Missal und Lewis Capaldi mussten hingegen ihre Teilnahme absagen. Größtenteils mussten die gesamten Europa Tourneen dieser Künster:innen abgesagt werden.

Der Vorfreude der Fans dürfte das aber keinen Abbruch tun: Headliner wie Green Day, Volbeat und Muse sind bestätigt. Außerdem spielen prominente Künstler:innen wie Billy Talent, Korn, Broilers, Placebo, Måneskin, Marteria, Beatsteaks, Casper, Scooter, u.v.a. Insgesamt werden am ersten Juni-Wochenende über siebzig Acts am Ring und im Park erwartet um das kollektive Zusammensein zu zelebrieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Matt Schwarz, CEO DreamHaus & Festivalveranstalter von Rock am Ring und Rock im Park sagt: “Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Die ‚Rocks’ sind zurück und wir fiebern alle zusammen einem wunderbaren Wochenende entgegen an dem wir endlich wieder in dieser Größe zusammen kommen und gemeinsam Musik live erleben.“

Seit 1985 pilgern zunächst am Pfingstwochenende, dann am ersten Juni-Wochenende zehntausende Musikfans an den Nürburgring, 1997 kam die Festivalschwester Rock im Park hinzu.

Über die Jahrzehnte spielten auf dem Zwillingsfestival Acts wie David Bowie, The Bangles, Alanis Morissette, The Fugees, Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Metallica, Die Toten Hosen, A$AP Rocky oder Jay-Z. Von Beginn an war das Festival so immer auch ein Spiegel des jeweils geltenden Pop-Zeitgeists. Bei Rock am Ring und Rock im Park wurden Entwicklungen antizipiert, große und kleine Karrieren angestoßen.

Die Rückkehr der Live-Musik auf die Festivalbühnen wird bei Rock am Ring und Rock im Park eine gewaltige Euphoriewelle auslösen, die man durch die gesamte Republik spüren wird.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 03.06. bis 05.06.2022 am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld/Nürnberg statt.