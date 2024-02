Mike Singer veröffentlicht neue Single „All Time“

Wenn „ein Blick, ein Wort“ reicht, um komplett geflasht zu sein. Und „der erste Kuss“ nur „noch mehr Verlangen“ weckt. Dann hat der „Pfeil von Amor“ ganz offensichtlich voll ins Schwarze getroffen und dafür gesorgt, dass wir all time mit unserem Perfect Match zusammen sein wollen. Ein Gefühl, das auch Mike Singer kennt und mit seiner neuen Single geradewegs in unsere Ohren, Herzen und Playlisten katapultiert: „All Time“.

In typischer Mike-Singer-Manier widmet sich der 24jährige mit seinem neuesten musikalischen Coup der Liebe. Mixt tanzbare Beats mit coolen Lyrics. Melodien mit Ohrwurm-Potenzial mit deepen Worten. Und Pop-Sounds mit positiven Vibes, die seit rund elf Jahren der Signature-Style des Musikers sind, für den ihn seine Fan-Crowd (1,4 Millionen Instagram- und 2,4 Millionen TikTok-Follower*innen) all time lieben werden:

Baby du bist all time in meinem Kopf

Wie ein Ohrwurm, der mein Leben lenkt

Bitte bleib bei mir, drück nicht auf Stop

Das was wir haben Baby ist ein Geschenk

Großen Themen wie der Liebe mit einer gewissen Leichtfüßigkeit zu begegnen, ist eines der Talente, die MIKE SINGER zu jenem Top-Act macht, der er ist. Seit nunmehr elf Jahren steht der Ausnahmekünstler im Rampenlicht und schafft es immer wieder aufs Neue, die richtigen Worte mit den passenden Sounds zu mischen und ein großes Ganzes entstehen zu lassen. So auch bei „ALL TIME“ – einem modernen Pop-Lovesong, der gekonnt zeigt, dass Liebeserklärungen nicht immer in Form einer Ballade daherkommen müssen.