Slipknot haben vergangene Nacht ohne Vorwarnung ihr neues Video für “The Chapeltown Rag” veröffentlicht! Die Aufnahmen entstanden während der KNotfest Roadshow 2021.

„The Chapeltown Rag“ entstand kürzlich während der Aufnahme-Sessions für ein noch unbetiteltes neues Album der Band. In bester Slipknot-Manier rast der Song mit der Geschwindigkeit eines entgleisten Güterzuges vorwärts und setzt zu einer Generalabrechnung mit der Internetkultur an: „When everything is god online… nothing is“, skandiert Corey Taylor aus tiefster Seele.

Eine Band wie Slipknot gab es nie zuvor – und wird es nie wieder geben. Wie eine Spore, die sich aus dem Mittleren Westen über den Rest der Welt verteilt, haben sie sich still und heimlich zu einer der kompromisslosesten, maßgeblichsten und einzigartigsten Bands der Welt entwickelt, deren Einfluss ebenso ansteckend wie inspirierend ist. Seit sie 1999 in Iowa die Saat für eine Revolution ausbrachten, gewannen die musikalischen Ausreißer einen Grammy Award, erlangten allein in den USA 15 Platin- und Goldzertifizierungen und 5 Mal Gold in Deutschland und Dutzende weitere Zertifizierungen weltweit, dazu kommen mehr als 8,5 Milliarden Streams und 3,5 Milliarden Views – beispiellose Zahlen für einen Rock-Act.

Der Rolling Stone zählte das bahnbrechende Platin-Album „Iowa“ (2001) zu „The 100 Greatest Metal Albums of All Time“, The Ringer attestierte: „Sie sind die wichtigste Heavy-Band ihrer Ära“. Ihr letztes Album WE ARE NOT YOUR KIND bescherte der Band in den USA die dritte #1-Platzierung in Folge und stürmte weltweit in elf weiteren Ländern auf Platz 1 (Platz 2 in Deutschland). Auch live liefern Slipknot stets ein unnachahmliches Erlebnis für alle Sinne, ob bei ihren ausverkauften internationalen Tourneen oder bei ihrem eigenen Festival KNOTFEST. Das siebte Studioalbum ist für 2022 in Planung und man kann einmal mehr sicher sein: nichts wird mehr sein, wie es einmal war.