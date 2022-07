YOU ME AT SIX – Neue Single / Live beim Highfield 22

YOU ME AT SIX, eine der erfolgreichsten Bands, die Großbritannien in den letzten Jahren hervorgebracht hat, sind zurück. Mit “Deep Cuts” veröffentlichen sie heute eine neue Single über AWAL Recordings. Die Single ist ein erster Vorbote, auf “Truth Decay”, das neue Album der Band, welches Anfang nächsten Jahres erschienen wird.

“Deep Cuts” ist eine veritable Rock-Hymne mit geschickt eingesetzten Referenzen zur Musik ihrer Jugend: Emo und Pop/Punk – aber dem unverkennbaren modernen Twist, den You Me At Six so gut beherrschen.

Sänger Josh Franceschi erzählt: “In ‘Deep Cuts’ geht es darum, dass man von außen auf die Menschen in seinem Umfeld schaut, die eine schmerzhafte Erfahrung oder einfach eine schlechte Zeit durchmachen, weil sie mit der falschen Person zusammen sind. Sie leiden, weil sie an jemandem oder etwas festhalten, das sie loslassen könnten. Man selbst weiß, dass es ihnen auf der anderen Seite gut gehen würde, aber sie davon zu überzeugen, ist nicht so leicht, wie es klingt. Man drückt einfach die Daumen, dass sie das Trauma so schnell wie möglich hinter sich lassen können.”

You Me At Six sind Meister ihres Fachs und mit zwei britischen Nummer-1-Alben, darunter “SUCKAPUNCH” aus dem Jahr 2021, und vier weiteren Top-10-Alben repräsentieren sie das Pop-Rock und Emo-Genre auf globaler Ebene. Sie haben über eine halbe Milliarde Streams auf allen Plattformen gesammelt, zierten die Titelseiten diverser Magazine auf der ganzen Welt und hatten 18 Singles allein auf der BBC Radio One Playlist, was beweist, dass sie auch ein Mainstream-Thema sind.