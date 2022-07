Alanis Morisette "The Storm Before The Calm"

Seit über 25 Jahren ist Alanis Morisette erfolgreich im Musikgeschäft unterwegs und gilt als eine der einflussreichsten Songwriterinnen unserer Zeit. Neben ihrer musikalischen Arbeit engagiert sie sich für psychische Gesundheit, Selbstbestimmung und körperliches und seelischen Wohlbefinden – insbesondere von Frauen. Meditation ist dabei eine Methode, die sie auch persönlich nutzt und die ihr gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie geholfen hat. Insofern ist es nur konsequent, dass sie mit „The Storm Before The Calm“ nun erstmals ein Album mit Meditationsmusik veröffentlicht.

Um jeglichen falschen Erwartungen vorzubeugen: Es handelt sich hier wirklich um ein Meditationsalbum und nicht etwa um besonders meditative neue Songs der Künstlerin. Alanis setzt in den insgesamt elf Meditationen, die sie gemeinsam mit Dave Harrington komponier hat, zwar auch ihre Stimme ein, aber eher wie ein zusätzliches Instrument und ohne Text oder klare Melodieführung.

Die Titel wie „Light – The Lightworker’s Lament“ oder „Explore – The Other Side Of Stillness“ geben die Richtung vor, in die die hauptsächlich instrumental gestalteten Meditationen führen. So verkörpert „Awakening – In Between Thoughts“ mit sanften Klängen perfekt den träumerischen Zustand zwischen Schlaf und Erwachen und „Hearts – Power Of A Soft Heart“ überzeugt mit einem beruhigenden und stärkenden Leitmotiv. Eher ungewöhnlich für Meditaitonsmusik ist „Mania -mResting In The Fire“ mit seinen intensiven und teils verstörenden Rhythmen. Im Kontext der anderen Titel, und vor allem mit dem folgenden besänftigenden „Vapor – Amplified In Stillness“ macht es jedoch durchaus Sinn.

Um das Album tatsächlich zur Meditation nutzen zu können, fehlt mir persönlich die gesprochene Anleitung, die ich von meinen wenigen bisherigen Erfahrungen mit Meditationen gewohnt bin. Menschen mit Erfahrung in der Thematik haben hier wahrscheinlich einen anderen Zugang. Aber auch ohne spezielle Erfahrung sind die meisten Titel wunderbar zum Entspannen und Gedanken fließen lassen geeignet. Enttäuscht werden aber wohl Fans, die „The Storm Before The Calm“ mit anderen Alben von Alanis Morisette vergleichen und einen Unterhaltungswert erwarten.