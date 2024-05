Herr Jan "Barfuß"

Der Kinderliedermacher Herr Jan hat bereits mit seinen ersten Alben gezeigt, dass er mit einem vielseitigen musikalischen Mix und Texten direkt aus dem Lebensalltag Musik macht, die Klein und Groß gleichermaßen begeistert. Von Singer-Songwriter-Rock über Reggae bis Hip-Hop, von nachdenklich-leise bis verrückt-impulsiv: Die Musik von Herr Jan bietet Songs für alle Gefühls- und Lebenslagen. Seine Lieder sind eine liebevolle Hommage an die kleinen Verrücktheiten des Alltags von Eltern und Kindern.

Der gebürtige Niederrheiner hat einiges zu erzählen: Schon mit 17 Jahren lebte er für 2 Monate in Vietnam, arbeitete als Musikproduzent in Köln, tourte mit der Band HONIG, deren erstes Album er produziert hat, wanderte und paddelte durch Skandinavien. Er entdeckte Südostasien mit dem Rucksack oder reiste als Theaterpianist auf Festivals durch Deutschland und Brasilien bevor er schließlich Erlebnispädagoge, Sozialtherapeut und Erzieher wurde. Mit der Geburt seiner Tochter entsteht dann der Wunsch, eigene Kinderlieder zu komponieren.

Auf dem dritten Album „Barfuß“ entwickelt der Multiinstrumentalist und Produzent zwischen Wohnzimmer und Studio das weiter, womit er sich schon auf seinen ersten beiden Veröffentlichungen auf den Weg gemacht hat: warmherzige, lebensgroße Familienthemen musikalisch in detailverliebter Leidenschaft umgesetzt. Die 13 Songs bewegen sich zwischen Singer-Songwriter-Pop, Reggae und Hip-Hop und werden von ihm, seiner Superbänd und handverlesenen Gästen (u.a. Lina Maly, Joscho Stephan, Sukini, Niko und Meral Al-Mer) interpretiert. So setzt Herr Jan seine musikalische Reise fort und stellt sich auf dem Album großen philosophischen Fragen über die Unendlichkeit („Gedankenketten“) und beschreibt erste Erfahrungen mit Schmetterlingen im Bauch. In „Ich bin Ich“ (mit Sukini) werden Begriffe für die eigene Identität gesucht, in „Barfuß“ die Welt im Außen und Innen erkundet. Der Spaß kommt in Songs wie „Hauptsache, es rollt“ (mit Niko) natürlich auch nicht zu kurz.

Die Songs pendeln zwischen rockiger Coolness und Rap-Einlagen. Im Duett mit Lina Maly gibt es auch die verspielte Ballade „Verliebt“. Und „Flieg“ kommt mit einer erfrischenden Pfeif-Melodie. So wird „Barfuß“ zum vielseitigen Album, dass sich Klein und Groß widmet. Auch als Erwachsener kann man sich diese innovativen Songs gut anhören.