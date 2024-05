P.O.D. "Veritas"

P.O.D. haben sich für ihren neuen Release „Veritas“ verdammt viel Zeit gelassen. Sechs Jahre sind seit „Circles“ vergangen. Die christliche Nu Metal Band aus San Diego wurde bereits im Jahr 1992 gegründet. Das Kürzel für „Payable on death“ bezieht sich auf die übliche Klausel bei Lebensversicherungen, steht nach Interview-Aussagen aber auch für Jesus Christus, der mit dem Tod für unsere Sünden bezahlt hat.

Egal wie stark man sich für die religiösen Hintergründe interessiert – P.O.D. machen einfach gute Rockmusik in einer Mischung aus Metal, Hardcore, Rap und Reggae. Die Band besteht – nach dem kurzzeitigen Ausstieg von Marcos – wieder aus den Gründungsmitgliedern Sonny Sandoval (Gesang), Marcos Curiel (Gitarre) und Traa Daniels (Bass). Am Schlagzeug wird das Trio neuerdings von Robin Diaz unterstützt.

Das neue Album ist so düster und morbide wie das markante Cover, dessen Artwork sich durch das Booklet durchzieht. Mit Lamb of God-Sänger Randy Blythe geht der Opener „Drop“ in eine aggressive Tiefe, die alle Qualitäten der musikalischen Ausrichtung bietet – von melodischen Parts über Growls bis hin zu Industrial Sounds.

Weiter geht es mit kraftvollen Riffs und energetischen Vocals. Vor allem die Rap-Parts wissen zu überzeugen. Experimentelle Nuancen sind immer gegeben, doch es wird besonders Stark, wenn bei „Afraid To Die“ Tatiana Shmayluk von Jinjer im Duett mit dabei ist. Auch wenn Tracks wie „Lay Me Down“, „I Won’t Bow Down“ und „Feeling Strange“ ganz sanft beginnen, geht es doch schnell in die Vollen. Mit Balladen hält man sich nicht lange auf – nur „Lies We Tell Ourselves“ geht in Richtung Rockballade, was dem Album aber ganz gut steht.

„Nach fünf Jahren bricht endlich eine neue Ära an. Unser neuestes Werk VERITAS soll Leben einhauchen und das Licht der Welt erblicken“, heißt es von Seiten der Band. „Zu sagen, dass wir aufgeregt sind, wäre eine Untertreibung. Wir quellen über vor Freude, weil wir wissen, dass ihr alle das erleben werdet, woran wir in den letzten Jahren so leidenschaftlich gearbeitet haben.“

P.O.D. zeigen, dass die Band auch nach über zwei Jahrzehnten im Geschäft immer noch in der Lage ist, mit ihrer musikalischen Intensität zu beeindrucken. „Veritas“ ist ein Album, das sowohl treue Fans als auch neue Zuhörer begeistern wird. Für den kommenden Sommer sind mehrere Auftritte bei europäischen Festivals gebucht, darunter Nova Rock (AT), Dissonance Festival (IT), Summerside (CH), Graspop (BE), Topfest (SK) und Fajtfest (CZ).