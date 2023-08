Katrin Rosenzopf "unErhoerte Lieder - live auf der Burg Obervoitsberg"

Vor zwei Jahren schon ist das Album „unErhoerte Lieder“ von Katrin Rosenzopf bei Sturm & Klang, dem Label von Konstantin Wecker, erschienen. Die Kompositionen stammen zum überwiegenden Teil aus der Feder ihres Vaters und Klavierlehrers Wolfgang Rosenzopf und auch weitere Familienmitglieder haben Musik sowie Texte beigesteuert. Ein schönes Familienunternehmen also, dass damit perfekt in die große Liedermacher-Familie von Konstantin passt.

Viele der im Liveprogramm verwendeten Lieder sind vertonte Gedichte von Erich Kästner. Eine wundervolle Art, mit lyrischen Texten umzugehen. „Dem Revolutionär Jesu zum Geburtstag“ ist dabei, „Die Zunge der Kultur reicht weiter“, „Kleine Sonntagspredigt“ und „Zur Fotografie eines Konfirmanden“. Auch viele Jahrzehnte später sind die Gedichte noch so relevant (zum Teil gar noch wichtiger) wie bei ihrer Entstehung.

Katrin Rosenzopf begleitet sich selbst am Klavier – und das war es auch schon. Es ist grandios, wie sie die Musik ganz allein zum Leben erweckt. Daher gefällt mir das Livealbum noch besser als die Studioversion. Die Doppel-CD lässt uns an einem kompletten Konzert teilhaben, das im August 2022 auf der Burg Obervoitsberg (Steiermark) mitgeschnitten wurde. Inklusive der schönen Zwischenmoderationen, welche die Liedauswahl sehr persönlich werden lassen.

Die Liedermacherin gibt in ihren Songs zeitlos wichtige Anregungen, wohin der Zug des Lebens fährt, zu allem was einengt, zum Augenblick und zur Zeit, zu verschiedenen Lebens- und Beziehungssituationen und überhaupt zu allerlei Eigenheiten der Menschen. Von Konstantin selbst stammt das lyrische „Jeder Augenblick ist ewig“, dem Katrin hier eine schöne neue Dimension verleiht, was Wecker auch im Booklet (quasi in Form eines Vorworts) zu würdigen weiß.