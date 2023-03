Måneskin "Rush!"

Die Hamburger Darkrocker Lord of the Lost werden uns beim ESC vertreten. Für ein Land, dass sich bisher eher mit stilvollen Singer/Songwriter-Balladen und gelegentlichen Ausflügen in den Comedy-Bereich hervorgetan hat, ist das schon fast sensationell. Zugleich ist der Aufschrei in der Community mal wieder groß und das negative Abschneiden wird quasi in vorauseilendem Gehorsam herbei geredet. Ob den Bedenkenträgern die Teilnahme von Ikke Hüftgold lieber gewesen wäre? Ohne das Zusammenwirken von Jury- und Zuschauervoting hätte das nämlich durchaus blühen können.

Dass man auch mit Hardrock-Klängen den ESC gewinnen kann, haben Lordi und Måneskin in den letzten Jahren anschaulich bewiesen. Und noch mehr: Måneskin sind mit diesem Schachzug zur weltweit gefeierten Nummer 1 unter den Metal-Newcomern geworden. Ausverkaufte Hallen, wo sie ihr Kommen ankündigen. Es wird gerockt, was das Zeug hält, wobei der exzentrische Fronter Damiano David ganz im Mittelpunkt steht und seine Show gekonnt zelebriert. Und auch das Auftreten von Victoria De Angelis am Bass ist nicht zu verachten. Mit den beiden bekommt die Band ordentlich Drive.

Måneskin wurden erstmals bekannt, als sie beim Castingformat X-Factor in Italien dabei waren. Die Bandmitglieder sind allesamt um die Jahrtausendwende geboren. Also eine recht junge Millennial-Truppe. Bassistin Victoria stammt aus Dänemark, daher wählte man den ungewöhnlichen Namen Måneskin, das dänische Wort für Mondschein. Ihre Musik ist ist roh, zeitgemäß und mit einem hart und schnell gespielten Sound. Die Band bietet vor allem schwermütige Rocksongs, die Damiano David mit viel Pathos vorträgt. Da finden sich schöne Rockballaden, melodische Stücke, aber auch Hardrock und treibender Metal

Das hauptsächlich von Fabrizio Ferraguzzo und Max Martin produzierte dritte Album “Rush!” wurde in L.A., Italien und Tokio aufgenommen und enthält einige bereits veröffentlichten Singles: Dazu gehören der Track “Supermodel” – mit seinem typisch kalifornischen Sound und ansteckenden modernen Rock-Grooves –, das unglaubliche “Mammamia” und natürlich auch das Stück “The Loneliest”, eine Ode an klassische Rockballaden der alten Schule, die mit einem röhrenden Gesang und elektrisierenden, in eleganter Zartheit durchdrungenen Gitarrensoli daherkommen.

“Rush!” bietet eine Reihe großartiger und energischer Songs mit enorm viel Glamour und einer ordentlichen Portion Pop-Attitüde. Das mag nicht jedem Hardrocker gefallen, doch es macht das Besondere an dieser exzentrischen Band aus. Und live sind Måneskin eine Wucht – das beweisen sie momentan auf ihrer weitestgehend ausverkauften Europatournee.

LOUD KIDS 2023

6. März 2023 – Berlin, Deutschland – Mercedes Benz Arena AUSVERKAUFT

10. März 2023 – Köln, Deutschland – Lanxess Arena AUSVERKAUFT

13. März 2023 – Paris, Frankreich – Accor Arena (vorher: Zenith) AUSVERKAUFT

16. März 2023 – Bologna, Italien – Unipol Arena AUSVERKAUFT

17. März 2023 – Bologna, Italien – Unipol Arena AUSVERKAUFT

20. März 2023 – Florenz, Italien – Nelson Mandela Forum AUSVERKAUFT

21. März 2023 – Florenz, Italien – Nelson Mandela Forum AUSVERKAUFT

24. März 2023 – Rom, Italien – Palazzo dello Sport AUSVERKAUFT

25. März 2023 – Rom, Italien – Palazzo dello Sport AUSVERKAUFT

28. März 2023 – Neapel, Italien – Palapartenope AUSVERKAUFT

29. März 2023 – Neapel, Italien – Palapartenope AUSVERKAUFT

31. März 2023 – Bari, Italien – Palaflorio AUSVERKAUFT

3. April 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum AUSVERKAUFT

4. April 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum AUSVERKAUFT

6. April 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum AUSVERKAUFT

11. April 2023 – Barcelona, Spanien – Palau Saint Jordi AUSVERKAUFT

26. April 2023 – Zürich, Schweiz – Indoor Stadium (vorher: Halle 622) AUSVERKAUFT

28. April 2023 – Wien, Österreich – Wiener Stadthalle AUSVERKAUFT

30. April 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxemburg – Rockhal AUSVERKAUFT

2. Mai 2023 – Kopenhagen, Dänemark – The Royal Arena

5. Mai 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum AUSVERKAUFT

8. Mai 2023 – London, UK – The O2 Arena (vorher: O2 Academy Brixton) AUSVERKAUFT

12. Mai 2023 – Warschau, Polen – Torwar Hall AUSVERKAUFT

14. Mai 2023 – Prag, Tschechische Republik – O2 Arena (vorher: Malá Sportovní Hala)

16. Mai 2023 – Budapest, Ungarn – Budapest Arena (vorher: Barba Negra)

18. Mai 2023 – Riga, Litauen – Arena Riga

19. Mai 2023 – Tallinn, Estland – Saku Suurhall AUSVERKAUFT