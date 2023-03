RPWL "Crime Scene"

RPWL begannen ihre Karriere mit einem Sammelsurium an Pink Floyd-Fragmenten, bevor sie sich eigenen Stücken zuwandten. Diese sind meist soundgewaltig und melodisch im Stil der großen Vorbilder. Zwischenzeitlich gab es auch gewagte, elektronische Klangexperimente, bevor die Band um Yogi Lang und Kalle Wallner sich mit “Beyond Man And Time” wieder auf alte Tugenden besann – und bislang dabei blieb. Viele ihrer Alben sind Konzeptalben. Und da liegt eine große Stärke des Quintetts: Man erzählt musikalische Geschichten mit spannendem Inhalt.

Ein Konzeptalbum der Prog-Institution aus Freising kann nur groß werden – und so geht es im Jahr 2023 weiter. Nach Philosophie, Religionskritik und Außerirdischen beschäftigt sich die Artrock-Formation RPWL auf ihrem neuen Album “Crime Scene” mit prominenten Fällen der Kriminalgeschichte. Die erste Single mit dem cineastischen Video “Victim Of Desire” ist gleichzeitig der Opener und handelt von einem Serienmörder, der Frauen stellvertretend für das ihm früher zugefügte Leid umbringt.

Auf “Crime Scene” geht es um das Morbide, das Perverse, das Böse im Guten, die Abgründe des menschlichen Verhaltensspektrums in all seiner unvorhersehbaren Vielfalt, die dann manchmal auch so bizarr verstörend schlüssig daher kommt, wenn man denn ansetzt sie ergründen zu wollen. Das Böse bildet eines der Kernthemen des Albums, das über das Band-eigene Label Gentle Art of Music erscheint.

Solch komplexe Thematik braucht auch komplexe Musik – und dafür stehen RPWL seit Jahrzehnten. “Crime Scene” liefert feingeistige Songs, große Hymnen, melodische und verspielte Parts. Stimmlich und am Keyboard ist Yogi Lang wie immer eine Wucht. Das Gitarrenspiel von Kalle Wallner muss man einfach floydesk nennen. Da gibt es zu erwartende progressive Kracher wie das fast 13minütige “King Of The World”, aber auch das sehr wuchtige und harte “Another Life Beyond Control”.

RPWL haben ihre ganzen Kräfte gebündelt und ein beeindruckendes, atmosphärisch dichtes Werk vorgelegt, mit sechs überwältigenden Songs in einer famosen Dreiviertelstunde. Vielleicht eines ihrer besten Werke. Zumindest wächst es mit jedem Hördurchgang weiter.

Tourdaten 2023:

30.03. D-Stuttgart clubCANN

31.03. D-Bonn, Harmonie

01.04. NL-Zoetermeer, De Boerderij

02.04. UK-Chepstow, Winter’s End, Drill Hall

03.04. UK-Bilston, The Robin

04.04. UK-Glasgow, Slay

05.04. UK-Oundle, Queen Victoria Hall

06.04. UK-London, Boston Music Room

07.04. B-Verviers, Spirit of 66

08.04. F-Pagney-derrière-Barine, Chez Paulette

09.04. CH-Pratteln, Z7

10.04. D-Dortmund, Piano

13.04. PL-Warschau, Progresja

14.04. PL-Piekary Slaskie, Andaluzja

15.04. PL-Suchy Las, Centrum Kultury

16.04. D-Reichenbach, Artrock Festival

18.04. D-Berlin, Maschinenhaus

19.04. D-Hamburg, Knust

20.04. D-Isernhagen, Blues-Garage

21.04. D-Rüsselsheim, Das Rind

22.04. D-Freising, Lindenkeller