Laith Al-Deen "Dein Begleiter"

Laith Al-Deens größte Stärke sind seine sonore Stimme, der entspannte Gesang und die tiefgreifenden Lyrics, mit denen all seine Veröffentlichungen einher gehen. Der Sänger von Hits wie „Bilder von dir“, „Dein Lied“ oder „Keine wie du“ prägte von Anfang an maßgeblich den modernen Deutschpop. Dabei verkaufte er Millionen Tonträger und erntete goldene Platten sowie Top Chart-Platzierungen. Während seiner Zeit in der deutschen Musiklandschaft verlor er nie an Leidenschaft, Qualität und Neuerfindungsdrang. Ein Album von Laith Al-Deen ist für mich immer ein Gewinn. Auch wenn die großen Radiohits seit einigen Jahren ausbleiben, schafft er es doch immer, seine Hörer mit authentischen und emotionalen Songs zu bewegen.

Das elfte Studioalbum des Sängers aus Mannheim trägt den Titel „Dein Begleiter“. Und der 52jährige hat den Wert der Familie für sich entdeckt, nachdem seine Frau im Jahr 2007 drei Kinder mit in die Ehe brachte. „Wie weit reicht die Liebe?“ singt er mit emotionaler Energie. Auch in anderen Tracks wird er sehr persönlich. „In schwierigen Zeiten bin ich dein Begleiter“, heißt es im souligen Titelsong. Dabei darf es gerne auch mal elektronische Melodien geben wie in „Geschichte schreiben“. Laith hat sich noch nie auf das Balladen-Genre eingrenzen lassen.

Mit seiner warmen Soulstimme entführt er die Zuhörer auf eine Reise voller Gefühl und Leidenschaft. Von bezaubernden Balladen bis hin zu mitreißenden Uptempo-Stücken bietet das Album eine vielseitige Palette an Melodien, die jeden Hörer in ihren Bann ziehen. „Dein Begleiter“ ist nicht nur ein Album, sondern ein treuer Begleiter für alle, die sich von der Kraft der Musik inspirieren lassen. Laith Al-Deen schafft es einmal mehr, die Grenzen zwischen Künstler und Zuhörer zu überwinden und eine gemeinsame emotionale Erfahrung zu schaffen, die lange nach dem letzten Ton nachhallt.

Egal ob eine sanfte Pianomelodie das ruhige „Taumeln“ begleiten oder an anderer Stelle Streicher groß auffahren – alles ist ganz authentisch und persönlich gehalten, wie der Künstler selbst sagt: „Einige Texte sind äußerst autobiographisch. Andere wiederum stecken voller Anekdoten von Freunden und Menschen, mit denen ich Songs schreibe, die sowohl erlebt als auch fiktiv sind.“

Zukunftsangst und Verzweiflung spielen eine Rolle, werden aber in „Paket Hoffnung“ optimistisch verpackt. So schaut „Neu geboren“ mutig nach vorne und „Kennst du das auch“ sucht nach Gleichgesinnten, auch wenn man am Leben verzweifelt. Das akustische „Dafür lohnt es sich zu leben“ und der Abschluss mit „Hör auf (mein Herz)“ beschließen das 40minütige Album ganz versöhnlich.

Laith Al-Deen hat wieder ein emotionales Album für alle Freund*innen des guten Deutschpop geschrieben. Es ist seine unbestreitbare Fähigkeit, emotionale Geschichten durch Musik zu erzählen. „Dein Begleiter“ lädt die Zuhörer ein, sich auf eine emotionale Reise zu begeben und die wertvollen Beziehungen zu erkunden, die uns im Laufe unseres Lebens stärken und unterstützen.